CFTC报告：CBOT大豆期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(742,646口) 240,582 88,588 107,498 345,408 436,057 693,488 632,143 49,158 110,503 较12月6日变动(未平仓合约：增加5,648口) -7,405 -3,964 16,818 453 -3,807 9,866 9,047 -4,218 -3,399 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 32.4 11.9 14.5 46.5 58.7 93.4 85.1 6.6 14.9 各类交易商数量(总计为644家) 185 143 198 159 233 466 504 (完) (整理 李爽 审校 张涛)