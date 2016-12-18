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货币新闻 | 2016年 12月 18日 星期日 11:42 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：

           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                        未平仓合约(742,646口)
    240,582   88,588  107,498  345,408  436,057  693,488  632,143   49,158 110,503
    
    较12月6日变动(未平仓合约：增加5,648口)
    
     -7,405   -3,964   16,818      453   -3,807    9,866    9,047   -4,218  -3,399
     
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       32.4     11.9     14.5     46.5     58.7     93.4     85.1      6.6    14.9
    
    各类交易商数量(总计为644家)
        185      143      198      159      233      466      504
    (完)                   

  
 (整理 李爽  审校 张涛)

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