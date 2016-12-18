版本:
中国
市场报道 | 2016年 12月 18日 星期日 11:44 BJT

CFTC报告：CBOT小麦期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告
，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(443,306口)
    150,854  221,125   81,122  165,318   99,746  397,294  401,993   46,012  41,313
    
    较12月6日变动(未平仓合约：增加7,092口)
    
      4,835  -16,256    3,801       97   20,966    8,733    8,511   -1,641  -1,419
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       34.0     49.9     18.3     37.3     22.5     89.6     90.7     10.4     9.3
    
    各类交易商数量(总计为440家)
        150      144      115      102       96      317      299
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张涛)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐