CFTC报告：CBOT小麦期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告 ，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(443,306口) 150,854 221,125 81,122 165,318 99,746 397,294 401,993 46,012 41,313 较12月6日变动(未平仓合约：增加7,092口) 4,835 -16,256 3,801 97 20,966 8,733 8,511 -1,641 -1,419 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 34.0 49.9 18.3 37.3 22.5 89.6 90.7 10.4 9.3 各类交易商数量(总计为440家) 150 144 115 102 96 317 299 (完) (整理 李爽 审校 张涛)