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市场报道 | 2016年 12月 18日 星期日 11:43 BJT

CFTC报告：COMEX期铜12月13日持仓报告(表)

美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下
，以每合约25,000磅计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓    不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                             未平仓合约(236,822口)
    127,666   66,551   28,829   64,364  125,034  220,859  220,414   15,963  16,408
    
    较12月6日变动(未平仓合约：增加532口)
    
      3,846     -878     -483   -2,001    1,200    1,362     -161     -830     693
        
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       53.9     28.1     12.2     27.2     52.8     93.3     93.1      6.7     6.9
    
    各类交易商数量(总计为322家)
        145       94       58       46       59      221      187
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张涛)

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