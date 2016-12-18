CFTC报告：COMEX期铜12月13日持仓报告(表)

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2016年12月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下 ，以每合约25,000磅计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(236,822口) 127,666 66,551 28,829 64,364 125,034 220,859 220,414 15,963 16,408 较12月6日变动(未平仓合约：增加532口) 3,846 -878 -483 -2,001 1,200 1,362 -161 -830 693 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 53.9 28.1 12.2 27.2 52.8 93.3 93.1 6.7 6.9 各类交易商数量(总计为322家) 145 94 58 46 59 221 187 (完) (整理 李爽 审校 张涛)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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