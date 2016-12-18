CFTC报告：CBOT玉米期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况 报告，每口以5,000蒲式耳计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(1,219,931口) 366,154 294,855 161,678 559,511 590,348 1087343 1046881 132,588 173,050 较12月6日变动(未平仓合约：减少1,343口) 4,639 4,953 -3,657 1,151 -2,337 2,133 -1,041 -3,476 -302 各类未平仓合约占总持仓百分比(%) 30.0 24.2 13.3 45.9 48.4 89.1 85.8 10.9 14.2 各类交易商数量(总计为716家) 158 144 146 238 322 483 545 (完) (整理 李爽 审校 张涛)