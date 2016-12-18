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市场报道 | 2016年 12月 18日 星期日 11:42 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货12月13日持仓报告(表)

以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2016年12月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况
报告，每口以5,000蒲式耳计：
    
           非商业性持仓            商业性持仓       可报告总持仓      不可报告持仓
      多头     空头    套利      多头     空头     多头     空头      多头    空头
                                                            未平仓合约(1,219,931口)
    366,154  294,855  161,678  559,511  590,348  1087343  1046881  132,588 173,050
    
    较12月6日变动(未平仓合约：减少1,343口)
    
      4,639    4,953   -3,657    1,151   -2,337    2,133   -1,041   -3,476    -302
    
    各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
    
       30.0     24.2     13.3     45.9     48.4     89.1     85.8     10.9    14.2
    
    各类交易商数量(总计为716家)
        158      144      146      238      322      483      545
    (完)
    
  
 (整理 李爽  审校 张涛)

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