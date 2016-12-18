中国期货：期货交易所要强化市场枢纽地位，加强市场一线监管--证监会

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月18日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，期货交易所要强化市场的枢纽地位，落实和服务好国家战略，加强市场一线监管，筑牢防范风险的第一道防线，真正成为期货市场安全运行与健康发展的“中枢神经系统”。
证监会网站刊登他在大商所第六次会员大会的讲话称，中国经济已高度融入国际市场并正进行高水平的双向开放，但期货市场的体量和质量与中国实体经济规模和国际经济地位并不相称。为促进发挥市场在资源配置中的决定性作用，建设大宗商品国际定价中心，必须从国家战略的高度进一步促进期货市场加快发展。
“要坚持期货市场服务实体经济的根本宗旨，提升市场运行质量和防范风险的能力，积极稳妥扩大对外开放，统筹好期货市场改革发展稳定工作。”刘士余说。
他并称，期货经营机构要树立正确的发展理念，强化合规风控，恪守市场规则与职业底线，积极参与交易所法人治理和市场建设，共同维护市场良好环境。(完)
浏览全文，点选 here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。