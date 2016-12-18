中国期货：期货交易所要强化市场枢纽地位，加强市场一线监管--证监会

证监会网站刊登他在大商所第六次会员大会的讲话称，中国经济已高度融入国际市场并正进行高水平的双向开放，但期货市场的体量和质量与中国实体经济规模和国际经济地位并不相称。为促进发挥市场在资源配置中的决定性作用，建设大宗商品国际定价中心，必须从国家战略的高度进一步促进期货市场加快发展。