重温稿-中国经济：明年加快推进关键性改革重点突破，备好用好政策工具箱--发改委

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月18日 - 中国国家发改委周六召开全国发展和改革工作会议指出，2017年要确保“三去一降一补”取得实质性进展，加快推进关键性改革任务重点突破；并强化分析研判和风险预警，备好用好政策工具箱，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。
发改委网站刊登会议新闻稿并称，明年要认真落实宏观调控各项措施，加强多重目标、多种政策、多项改革的协调配合，释放内需潜力促进经济平稳健康发展。
“当前我国发展正面临从未有过的困难和挑战，也面临从未有过的重大历史机遇。”发改委认为，要聚焦振兴实体经济提升供给水平，聚焦扩大有效需求稳定宏观环境，聚焦重点领域重点区域有效防范化解风险。
发改委并称，明年要完善区域协调发展和新型城镇化政策组合，加快推进区域优化重塑；积极培育新增长点增长极增长带。深入推进创新驱动和产业转型升级；并扩大生态产品供给，加快提升绿色循环低碳发展水平。更加注重社会民生补短兜底。
周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。
其中，稳健中性货币政策的着力维稳点包括汇市、资本市场、房地产等，这也是中国明年把防控金融风险放到更加重要位置的现实需要。而财政政策则强调要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要，也定位了财政政策更侧重于为改革服务。 （完）
浏览发改委新闻稿原文，点选链接：here (发稿 张晓翀；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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