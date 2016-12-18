澳新经济指标预测--12月19日-12月26日****

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 12月19日当周 12月19日(一) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 12月 -- 20.5% 企业活动指数 -- 37.6% 2145 新西兰食品价格指数 11月 -- -0.8% 12月20日(二) 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 11月 -- 逆差8.46 年度贸易收支(亿新西兰元) 截至11月的一年 -- 逆差33.0 进口(亿新西兰元) 11月 -- 47.4 出口(亿新西兰元) -- 39.0 12月21日(三) 2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第三季 -- 赤字9.45 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至9月底的一年 -- 赤字73.8 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.9% (较上年同期) -- +3.6% 12月22日(四) 暂无重要经济指标 12月23日(五) 暂无重要经济指标 12月26日当周 12月26日(一) 暂无重要经济指标 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。