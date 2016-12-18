版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 06:20 BJT

****澳新经济指标预测--12月19日-12月26日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值        前值 
   
    
    12月19日当周
    
    12月19日(一)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          12月        --          20.5%
                             企业活动指数                      --          37.6%
    2145 新西兰食品价格指数                        11月        --          -0.8%
    
    12月20日(二)
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)                11月        --       逆差8.46
               年度贸易收支(亿新西兰元)     截至11月的一年     --       逆差33.0
               进口(亿新西兰元)                    11月        --           47.4
               出口(亿新西兰元)                                --           39.0
    
    12月21日(三)
    2145 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第三季       --       赤字9.45
               年度经常帐收支(亿新西兰元)   截至9月底的一年    --       赤字73.8
    2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季       --          +0.9%
                                (较上年同期)                   --          +3.6%
  
    
    12月22日(四)
    暂无重要经济指标
    
    12月23日(五)
    暂无重要经济指标  
    
    12月26日当周
    
    12月26日(一) 
    暂无重要经济指标  (完)
    
  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 戴素萍 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐