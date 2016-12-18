《独家新闻》英国部分大型外资银行去年缴税远低于本土业者

高盛为28亿美元的获利纳税2.56亿美元，摩根士丹利主要英国分支的纳税额和获利分别为3,300万美元和5.3亿美元。

除富国银行外，其它所有银行均不愿对这些数据置评。富国银行公布的纳税额和获利分别为270万美元和3,400万美元，并表示该行的目标就是要完全符合税收法规要求。

英国银行业者协会(BBA)认为，这些数据并没有反映银行业完整的缴税情况，包括其它税收和支付在内，外资银行去年共计向英国财政部缴纳了200亿美元左右。

英国税务海关总署(HMRC)表示，政府已采取措施，确保银行业的纳税金额是正确的。

“企业业务实际的纳税百分比受到很多复杂因素的影响，”一位发言人在电邮声明中说。

未能立即联系到财政部对此发表评论。(完)