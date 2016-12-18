《中国报摘》--中国证券报12月19日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
* 头版头条:
--中国证监会主席刘士余在大连商品交易所第六次会员大会致辞中表示，为促进发挥市场在资源配置中的决定性作用，建设大宗商品国际定价中心，必须从国家战略的高度进一步促进期货市场加快发展。
* 其他:
--深纺织 公告称，公司决定终止筹划拟以发行股份及支付现金的方式，购买TCL集团 及其他方持有的半导体显示业务相关的股权/业务/资产的重大资产重组，同时向深圳证交所申请公司股票复牌。
--国家发改委近日发布《可再生能源发展“十三五”规划》，十三五期间（2016-2020年），中国在可再生能源领域的新增投资将达到2.5万亿元人民币，比十二五期间增长近39%。规划还提出，破解可再生能源发展的体制机制障碍，着力解决弃水弃风弃光等难题。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 边竞; 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。