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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 08:06 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息12月19日

**上海证券报**

--中国环境保护部副部长黄润秋表示，中国将深化大气污染治理，进一步落实地方政府大气环境质量改善责任。

**人民日报**

--评论员文章指出，从长远看，推进供给侧结构性改革刚开了头，更艰巨的任务还在后面。当前，中国经济运行面临的突出矛盾和问题，根源是重大结构性失衡，主要表现为实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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