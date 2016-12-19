全球金融：10个非欧盟地区获准为欧盟企业提供清算和证券交易服务

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
但一名欧盟执委会官员强调，这些等同地位决定是“逐一案例”作出的，而且现在不应就英国及其脱欧谈判作出结论；英国脱欧谈判将于3月底开始。
该官员还坚称，执委会完成对外国法律制度的评估会“耗费很长时间，经常需要数年”。
某个国家一旦被视为具有等同地位，则该国希望在欧盟经营的金融企业也必须得到许可。
清算中心在衍生品交易中充当中间人，确保交易在一方破产的情况下仍可完成。
在过去数月至数年中，美国、瑞士、香港、新加坡、澳洲及其他主要管辖地区的金融企业都已获欧盟认定具有等同地位。(完)
(编译 王丽鑫/王琛；审校 郑茵/徐文焰)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。