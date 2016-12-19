版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 09:53 BJT

全球金融：10个非欧盟地区获准为欧盟企业提供清算和证券交易服务

但一名欧盟执委会官员强调，这些等同地位决定是“逐一案例”作出的，而且现在不应就英国及其脱欧谈判作出结论；英国脱欧谈判将于3月底开始。

该官员还坚称，执委会完成对外国法律制度的评估会“耗费很长时间，经常需要数年”。

某个国家一旦被视为具有等同地位，则该国希望在欧盟经营的金融企业也必须得到许可。

清算中心在衍生品交易中充当中间人，确保交易在一方破产的情况下仍可完成。

在过去数月至数年中，美国、瑞士、香港、新加坡、澳洲及其他主要管辖地区的金融企业都已获欧盟认定具有等同地位。(完)

(编译 王丽鑫/王琛；审校 郑茵/徐文焰)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐