中国经济：问题根源是重大结构性失衡，要从供给侧改革想办法--人民日报

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透北京12月19日 - 人民日报周一刊发评论员文章称，当前中国经济运行面临的突出矛盾和问题，根源是重大结构性失衡，主要表现为实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡。解决这些失衡，仍要从供给侧、结构性改革上想办法、定政策。
该篇名为“坚定不移推进供给侧结构性改革--二论贯彻落实中央经济工作会议精神”的评论文章称，一个国家的经济发展，从根本上要靠供给侧推动。从长远看，推进供给侧结构性改革刚开了头，更艰巨的任务还在后面。2017年是供给侧结构性改革的深化之年，要坚定不移推进供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”。
文章称，中国经济是靠实体经济起家的，也要靠实体经济走向未来。供给侧结构性改革要始终向振兴实体经济发力、聚力，通过去除没有需求的无效供给、创造适应新需求的有效供给，打通供求渠道，努力实现供求关系新的动态均衡。
说到底，供给侧结构性改革的最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革。明年要重点抓好以下几项工作。一是深入推进“三去一降一补”，落实已部署的各项任务，根据新情况新问题完善政策措施，推动五大任务有实质性进展。
二是深入推进农业供给侧结构性改革，围绕让老百姓“吃得安全、吃得放心”多做文章，积极稳妥改革粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度，深化农村产权制度改革，广辟农民增收致富门路。
三是着力振兴实体经济，高度重视“脱实向虚”的苗头，坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，发展壮大新动能，扩大高质量产品和服务供给。
四是促进房地产市场平稳健康发展，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，防止出现大起大落；同时，扎实推进以人为核心的新型城镇化，继续实施京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略，这也是供给侧结构性改革的重要内容。
中央经济工作会议上周三至周五（12月14日-16日）在北京举行，会议提出要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。财政政策要更加积极有效，预算安排要适应推进供给侧结构性改革、降低企业税费负担、保障民生兜底的需要。货币政策要保持稳健中性，适应货币供应方式新变化，调节好货币闸门，维护流动性基本稳定。 (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。