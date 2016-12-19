中国经济：问题根源是重大结构性失衡，要从供给侧改革想办法--人民日报

路透北京12月19日 - 人民日报周一刊发评论员文章称，当前中国经济运行面临的突出矛盾和问题，根源是重大结构性失衡，主要表现为实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡。解决这些失衡，仍要从供给侧、结构性改革上想办法、定政策。

该篇名为“坚定不移推进供给侧结构性改革--二论贯彻落实中央经济工作会议精神”的评论文章称，一个国家的经济发展，从根本上要靠供给侧推动。从长远看，推进供给侧结构性改革刚开了头，更艰巨的任务还在后面。2017年是供给侧结构性改革的深化之年，要坚定不移推进供给侧结构性改革，深入推进“三去一降一补”。

文章称，中国经济是靠实体经济起家的，也要靠实体经济走向未来。供给侧结构性改革要始终向振兴实体经济发力、聚力，通过去除没有需求的无效供给、创造适应新需求的有效供给，打通供求渠道，努力实现供求关系新的动态均衡。

说到底，供给侧结构性改革的最终目的是满足需求，主攻方向是提高供给质量，根本途径是深化改革。明年要重点抓好以下几项工作。一是深入推进“三去一降一补”，落实已部署的各项任务，根据新情况新问题完善政策措施，推动五大任务有实质性进展。

二是深入推进农业供给侧结构性改革，围绕让老百姓“吃得安全、吃得放心”多做文章，积极稳妥改革粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度，深化农村产权制度改革，广辟农民增收致富门路。

三是着力振兴实体经济，高度重视“脱实向虚”的苗头，坚持以提高质量和核心竞争力为中心，坚持创新驱动发展，发展壮大新动能，扩大高质量产品和服务供给。

四是促进房地产市场平稳健康发展，加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制，防止出现大起大落；同时，扎实推进以人为核心的新型城镇化，继续实施京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设三大战略，这也是供给侧结构性改革的重要内容。