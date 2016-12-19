《台湾报摘》--工商时报、经济日报12月19日

*工商时报：

--〞亚洲．矽谷〞计画推动执行中心25日在桃园正式揭牌，据悉，美国矽谷大咖，除微软 宣布来台投资物联网创新中心外，IBM<IBM N>、HPE （惠普）及思科 等美国大厂很快将传出捷报。

--国发会副主委龚明鑫表示，千亿台币创新转型基金的〞投评审议委员〞名单已拟定征询中，负责对申请案进行财务评估的专业评估单位也将在近期确定，估计年底前相关审查机制可望就绪，明年起即可就申请案展开实质审查，目前已有多件申请案在询问中。

*经济日报：

--中国大陆积极发展记忆体自主技术，半导体两大体系紫光和合肥长鑫来台挖角，锁定华亚科制程相关人才，其中，由合肥市政府主导的记忆体研发团队合肥长鑫，开出三倍高薪和紫光集团的双倍薪较劲，震撼半导体界。

--鸿海 集团加速硬软整合，继加码入股创新工场之后，传出将携手中国大陆最大外商IDG资本成立风险创投〞爱奇华康〞，短短三个月内，鸿海促成爱奇华康及创新工场两大创投基金筹资约280亿台币，有助集团冲刺创新发展。

--为留住外资银行，金管会加大开放力道，将朝两方向松绑，包括研议放宽外银分行往来客户的营业额门槛，以及允许〞代理买卖外国债券〞与〞提供衍生性金融商品资讯谘询服务〞两项业务可共用人员及场所，以提高外银在台获利能力及竞争力。 (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。