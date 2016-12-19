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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报12月19日

**头版头条**

--本报记者直击英伦访问当地经济师、对冲基金及学者普遍已有“硬脱欧”的心理准备。

**其他**

--绿景 行政总裁唐寿春称，出于经济考量，已将原定于本季推盘2个深圳项目推迟至明年上半年，并认为刚需仍在，深圳楼价仍将平稳上升。

--香港十大屋苑周末仅录5宗成交，创出近半年新低；业界预期，最快明年新春后，二手交投气氛将有望好转。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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