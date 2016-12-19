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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 08:36 BJT

《中国重要政经日程》--12月19日-12月23日

=============================今日重要政经日程==========================

12月19日（周一）

--中国社科院2017年《经济蓝皮书》发布暨中国经济形势报告会。

=============================近期重要政经日程==========================

12月23日（周五）

*--澜沧江—湄公河合作第二次外长会在柬埔寨暹粒举行，中国外交部长王毅将出席并与柬方共同主持会议。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。（完） (整理 张金栋; 审校 宿泱韫)

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