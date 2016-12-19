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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 08:34 BJT

《香港报摘》--信报12月19日

**头版头条**

--本报独家委托中文大学传播及民意调查中心为5名热门特首参选人进行第二轮民意调查，结果显示林郑吸纳了梁振英的支持者，以23.9%支持度攀升至第二位，追贴获得32.6%支持度的曾俊华。

**其他**

--香港国际机场公布11月货运量43.6万公吨，按年升7.1%，创单月新高，但客量因新航空管理系统过渡安排而下跌。

--内地居民透过多次签卡在本港购买保险产品的活动进一步受到限制，彭博引述消息指出，内地居民已不能分开数次签卡以投保大额保单，新措施并已于上周六（17日）生效。

--美国驻香港总领事唐伟康（Kurt Tong）接受本报专访时称，港美之间的贸易连系，不太可能因为特朗普上台而动摇。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)

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