《香港报摘》--信报12月19日

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
**头版头条**
--本报独家委托中文大学传播及民意调查中心为5名热门特首参选人进行第二轮民意调查，结果显示林郑吸纳了梁振英的支持者，以23.9%支持度攀升至第二位，追贴获得32.6%支持度的曾俊华。
**其他**
--香港国际机场公布11月货运量43.6万公吨，按年升7.1%，创单月新高，但客量因新航空管理系统过渡安排而下跌。
--内地居民透过多次签卡在本港购买保险产品的活动进一步受到限制，彭博引述消息指出，内地居民已不能分开数次签卡以投保大额保单，新措施并已于上周六（17日）生效。
--美国驻香港总领事唐伟康（Kurt Tong）接受本报专访时称，港美之间的贸易连系，不太可能因为特朗普上台而动摇。（完）
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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。