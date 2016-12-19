中国经济：让实体经济兴起来，防止资本过度流向虚拟经济--人民日报

路透北京12月19日 - 人民日报周一刊发文章称，中央经济工作会议提出“着力振兴实体经济”，这就必须坚持虚拟经济服务实体经济的本质要求，防止资本过度流向虚拟经济，造成实体经济空心化。虚拟经济不是不能搞，但不能一窝蜂地追逐，更不能“脱实向虚”，放弃或削弱实体经济。

该篇刊登在金海观潮的评论文章称，着力振兴实体经济，如何摆正与虚拟经济特别是金融资本的关系，是一个不容回避、亟待处理好的问题。金融是现代经济的核心，担负着为实体经济“输血”的重任，实体经济要想根深叶茂，离不开金融资本的“给养”。

同样，金融资本的发展也不能天马行空，无论是股市、风投还是理财，这些金融活动都是建立在实体经济的根基上，离开了这个根基就是空中楼阁。两者相互促进、共同发展，才能取得双赢。

“应当看到，近年来，面对下行压力，实体经济遇到了不少困难。比如，一些行业产能过剩，盈利水平下降，企业税费负担较重，又面临“融资难、融资贵”、劳动力成本上升等，这些问题叠加在一起，压得企业几乎喘不过气来。”文章称。

同时，一些资金或在金融体系内空转，或追逐炒作部分资产或商品。有些制造企业，好几百人辛辛苦苦干一年，盈利还不够在一线城市买套房，自然会让专注于实体经济的人们心寒。

很多人担忧，这样下去，谁还会投资实体经济？谁还有心思创业创新？对于经济运行存在的“脱实向虚”苗头，必须保持高度警惕，拿出扎实有效的措施，让实体经济真正实起来、兴起来。着力振兴实体经济，需要更强劲的政策措施。

文章称，着力振兴实体经济，是提升国家核心竞争力的关键。在营造外部良好环境的同时，实体经济特别是传统产业也要加快转型升级，进一步激发市场活力。目前市场上的一个突出症结，是实体经济发展与市场需求不合拍，无法很好地对接。

一方面，是产能过剩、很多东西卖不出去，另一方面，是高质量、高水平的有效供给不足，导致一部分国内购买力流向海外。