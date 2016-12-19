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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 08:31 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--12月19日

12月19日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周
五收市价的比较.(1美元=7.7654港元 )
    
    美股道琼工业指数 周五收低8.83，或0.04%，报19,843.41点。
但近期走势不佳的房地产股和公用事业股今日在各大类股中涨幅最大。 
    
    
 公司名称            ADR代码     收盘    涨跌幅      成交  ADR折合每股
                               价                量        普通股
                               （美元   （%）              (港元)
                               ）                          
 中海油    <0883.HK            129.900  -0.39    19046     10.087
           >                                               
 中国铝业  <2600.HK            10.380   -1.33    28261     3.224
           >                                               
 中国移动  <0941.HK            52.020   -1.44    225436    80.787
           >                                               
 中国人寿  <2628.HK            13.040   -1.81    105456    20.251
           >                                               
 中石油    <0857.HK            76.150   0.07     25755     5.913
           >                                               
 中石化    <0386.HK            72.970   -0.33    21462     5.666
           >                                               
 汇丰控股  <0005.HK            41.360   -0.07    1919366   64.232
           >                                               
 中电信    <0728.HK            46.470   -1.94    9170      3.608
           >                                               
 中国联通  <0762.HK            11.500   -2.62    128928    8.930
           >                                               
 兖州煤业  <1171.HK            7.070    -2.88    2869      5.490
           >                                               
 华能国际  <0902.HK            24.650   0.12     27223     4.785
           >                                               
 南方航空  <1055.HK            26.250   -1.28    18291     4.077
           >                                               
 东方航空  <0670.HK            21.510   0.05     46847     3.341
           >                                               
 
    （完）

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