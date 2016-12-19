中国汇市：外汇交易中心人民币指数上周均反弹，CFETS指数升至94.99

路透上海12月19日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周一公布，上周五(16日)的CFETS人民币汇率指数 较前周上涨0.33%至94.99，较2014年底则仍下跌5.01%。

CFETS同时公布的参考BIS（国际清算银行）货币篮子的汇率指数 和参考SDR（特别提款权）货币篮子的汇率指数 分别为96.3和95.73，较前周分别上涨0.50%和上涨0.40%，较2014年底则分别下跌3.70%和下跌4.27%。

上述三个指数和上周五路透根据CFETS公布的中间价测算的三个汇率指数表现一致。

上周人民币兑美元即期 跌0.78%，刷新八年半低点，而美元指数 上周大升1.34%，因上周美联储如期加息并暗示明年将加快升息步伐，提振美元指数连创14年新高；若自2014年底计算，人民币兑美元仍下跌10.79%，而美元指数则累计上涨14.05%。

2015年12月11日CFETS首次公布根据不同权重计算的三个观察侧面人民币汇率指数，中国高层多次强调，人民币汇率具备对一篮子货币保持基本稳定的基础。

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并定期发布人民币汇率指数数据。（完）

参看详情，请点选中国货币网：www.chinamoney.com.cn (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)