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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 09:07 BJT

国际油市：油价小升，因预期2017年市场供应将变得紧俏

交易员称，近月原油期货合约价格上涨，是由于预期2017年市场供应将趋紧。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等其他非OPEC产油国已宣布，从2017年1月开始减产近180万桶/日，以支撑油价和减少全球过剩供应。

“目前投资者预期减产协议遵守程度会相对较高，价格应受到有力支撑，”澳新银行周一表示。

“美元有些疲软也有利于改善投资者信心。”

尽管如此，但仍有一些因素重压市场，抑制油价进一步上涨。

在没有参加减产协议的美国，活跃钻机数连增七周。

能源服务公司贝克休斯周五称，12月16日止当周，美国活跃钻机新增12座至510座，创1月以来最高，不过仍低于一年前的541座。

美国石油产量也略微上升，从7月的不到850万桶/日升至12月中的近880万桶/日。

交易员还表示，在圣诞节来临之际，金融原油期货清算可能也给油价带来下行压力。(完)

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(编译 戴素萍/李爽 审校 张涛)

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