《香港报摘》--其他报纸重要消息12月19日

**明报**

--华大地产 主席郑启文称，近月非中国赴港旅客，如韩国、菲律宾及印尼旅客人次按年录双位数增长，但海外旅客占本港整体旅客约24%，因此，近月回稳势头能否延续属言之过早。

--民生银行 旗下民生商银与华融 签订谅解备忘录，拟承购林海四及艾青手上的天顺证券 已扩大股本7.9%的股份，并再承购新增269.5亿股股份，惟没有透露最终每股作价。

**星岛日报**

--消息指，当局就葵青八号货柜码头附近一幅用地的可行性研究快将完成，初步估计可兴建楼高五至七层的多层停车设施，提供二至三千个货柜车泊位，藉此腾出土地支援港口运作和发展。

--辉山乳业 上周五发通告指出，沽空机构浑水(Muddy Water)的报告所作出的指控乃毫无根据，其包含各种失实陈述、恶意及虚假指控及与辉山有关的明显事实错误；该股今天复牌。

**东方日报**

--本周将有两幅市区住宅地截标，打头阵的港铁公司 何文田站第一期项目补地价金额超过62.8亿港元，但由于投资额庞大，测量师预期最终标书数目约5至10份；另一幅九龙启德第1K区2号地盘住宅地，市场估值最高约51.7亿港元。

--腾讯 管理层透露，公司旗下串流音乐应用Joox继香港、马来西亚、泰国及印尼后，正研究拓展印度市场，并将在2017年向至少两个亚洲区内新市场扩展。（完）

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