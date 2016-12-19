港报财经评论：高息翻起千层浪，重债美企摇荡荡--信报12月19日

高息翻起千层浪 重债美企摇荡荡/ 习广思

中央经济工作会议以求稳防风险为重，加上中资股在春节前进入季节性淡静期，特别是今年1月底便放农历年假，大家于1月下旬已酝酿放假心情，叠埋心水等过年，闷局可期提早出现。本周外围主要看日本央行议息后调升经济前景，会否扭转近期的日圆弱势，令美滙指数回调， 驱使港股及新兴市场有些反弹。

美股上周五轻微回吐，但按全周计，不少受惠特朗普胜出美国总统大选的板块，都出现连升5周后首度断缆。以ETF计，金融（跌1.64%）、物料（跌2.1%）、 工业（跌2.2%）、小型企业指数（跌1.74%），都比标普500指数的0.65%跌幅为大；反而公用股升0.94%，且是连升两周。特朗普效应开始唞气，美股开始进入调整阶段。

美债孳息及美元抽升，市场主流意见是预示经济向好、通胀来临；然而，利率急升亦会带来风险。据美国财政部辖下的金融研究办事处上周发表的2016年金融稳定报告，便提出了美国金融体制面对的几方面重大风险，其中之一是非金融企业负债沉重，是非金融企业负债与GDP的比率，相比1995年至今的均值水平，并以标准差表达，在今年第二季时已升近两个标准差，十分接近2007年的水平。

当然，从整体金融体系而言，当下情况没2007年般危险，因为家庭及金融机构的负债与GDP比率只处于均值水平，而2007年时三类负债均处于高位， 但企业债的风险不容忽视。

该报告亦以非投资级别企业负债与EBITA（计入利息、税及摊销前盈利）比率作为量度风险指标，发现能源企业固然飙升，因油价大跌，盈利能力大萎缩；不过，非能源企业的比率亦跃升至这段期间的新高，反映企业偿债能力不断下降，投资级别企业表现虽然较佳，但趋势也在爬升中。

此外，8万亿美元非金融企业信贷中，有近半是以商业物业作抵押品，数额达3.6万亿美元，持续的低息环境，提供了诱因予企业增加负债，投资者追求较高息回报的资产，商业物业净现值亦大升，自1998年首季至今物业价格升了约一倍，物业市道若因债息抽升而大幅调整，企业贷款的呆坏账会随之增加。该报告指出，企业债、股市及商业物业市场过去30年都是一环扣一环，3个市场互相影响，企业债市场崩塌会拖累股市及商业物业市道下滑。

自金融海啸爆发后，大型银行受到严格监管，杠杆率下降，资本比率上升，风险确有下降。该报告提到，商业物业贷款占大型银行的资产约8%，但中小型银行资产组合中，这类贷款的比例达27%，部分更高达九成。除了银行外，报告提出要加强监控保险公司、公私退休金及互惠基金，因为它们在非金融企业债务上的投资日多，其负债与投资的年期若出现错配，势掀起金融动荡。

环球债息长期低企，必有其存在的理由，国债息率若过分飙升，各资产市场的风险亦会随之增加，不可不防，对金融资产价格切忌有太多遐想。

顺便一提，撰写这份报告的金融研究办事处正是根据《多兰--佛兰克法案》成立，旨在监察金融风险。 该法案正是特朗普要推翻的重要项目之一，若真的废了此法，特朗普便会耳根清静，毋须理会什么风险，符合他一贯的反智信念。

执笔时看到彭博引述保险业消息称，万事达卡或VISA上周六开始限制中国持卡人在本港多次刷卡买不同类型的保险产品。这是银联卡10月底禁止内地客签卡买投资性寿险产品后，内地进一步收紧南下资金。虽然外管局一向有规定刷卡买保险产品上限为5000美元，但内地客通常以多次签卡的方式购买不同类型的保单以回避规管，今次落闸，反映中央进一步严限资金外流。相信减少外滙虚耗的措施会陆续有来，包括以政策限制进口等。任何扩大外滙管制的措施，对港澳经济都不是好事。

大家以为落闸限买保险，受影响的上市公司只得友邦 。其实滙控 及中银香港 在这方面的生意都好大，小心中招。（完）

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