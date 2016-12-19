港报财经评论：政策仍有优惠，车股可以收集--经济日报12月17日

政策仍有优惠 车股可以收集/ 林瑞芬

中、美债息拉升，人民币弱势，港股受压。恒指 昨收报22,020，跌0.18%；国指 收报9,470，跌0.09 %，大市成交额716亿港元。

美息趋升预期升温，人民币受压，至昨日人民币中间价贬值219点子至6.9508，已是连续3日向下调，创2008年5月以来最低水平。

中移动 仍为淡友攻击目标，收报81.25港元，跌0.67%，后市考验80港元。12月余下约两个星期，港股捱沽，恒指宜守200天綫（现近21,800），而国指宜守200天綫（现近9,160）。从阴阳烛周綫图示，恒指200天綫水平也是接近今年4月突破的高位（由阻力变现支持），后市若破之，将破坏一浪高于一浪的走势，年底前，好友或以力托于其上作年结，再等下年初看清楚大势再决定。

从2015年10月1日开始，1.6L及以下排量的乘用车购置税由原来征收的10%缩减至5%。新购置税政策出台意味5%购置优惠政策将于2016年12月31日停止。市场一度疑虑优惠政策会全撤，不过，最新公布，2017年1月1日至12月31日，对购置1.6L及以下排量的乘用车减少按7.5%的税率征收车辆购置税，2018年1月1日起，才恢复按10%的法定税率征收车辆购置税。

此次购置税征收从5%上升到7.5%，而非完全还原至10%，未有一刀切，料对汽车市场明年销售起一定保温作用，以免出现断崖式下滑，对汽车股的阴影算是消除。

A股汽车股有反应，其中东风汽车 、一汽夏利 被传有合并计划，股价分别涨3.9%及9.9%，比亚迪 则涨3.3%。

港股中的汽车股亦有反应，东风 升1.1%，长城汽车 升0.83%，但限于个别。综观近月，吉利及东风高层都出手增持股权，如吉利大股东及主席李书福于12月6至8日，以9.76亿港元增持该股，最新总持股量升至43.94%；东风的控股股东东风汽车全资附属公司东风资产在9月26日至11月，以平均价格7.92港元，购入集团7,316.8万股股份，控股股东增持至58.34亿股股份，占总股数67.7%。

东风资产指，在2017年3月25日前，将在适当时候再增持集团的Ｈ股。公司高管认同，只是短期股价以市场购买力主导为主，增持难以保证不为目前市场资金较为紧张而下跌。投资者策略，还是以逢低收集为主，见涨追涨，年关之前，未必是最好的策略。

长城汽车自10月公布完季绩被大户掟散，股价从高位9.24港元回挫，11月已低见6.78港元之后，券商又反口，见股价已低残，掉头唱好。最新瑞银报告指出市场对该股看法太悲观，认为在SUV系以及H6 Coupe及H7型号会有理想增长下，2016年度及2017年度每股盈利可达至1.1元人民币及1.21元，每股派息0.34元及0.37元，预测息率高逾5厘，预测市盈率又只有5倍左右，价廉值得将投资评级由「中性」调升至「买入」，中期目标价由8港元升至9.5港元。

参考技术走势，该股11月力守200天平均綫，目前主要端视大市的弱势，如都不为所累，后市亦守200天綫（现处6.95港元左右），或者预测息率逾5厘的价值安全垫正发挥著作用，不排除调整浪完成，反弹先图返回8港元，昨收报7.25港元。

国内债券被抛售，央行因此加大公开市场操作和视窗指导，启示央行也意识到市场的恐慌情绪放大，短期需要出手维稳，以免增添金融市场的混乱。

当然，债市的调整是否结束，还要看人民币的跌势能否暂时喘定，外滙占款又是否重新流入中国，不然，还是不肯定资金续会流出债市何时了。海通证券分析师姜超就认为短期国内债市仍需熬过冬天，因为人民币贬值及年末临近对资金的需求紧张，资金面仍面临考验，故上调10年国债利率区间至3%至3.4%。大的拐点需等待明年春节后资金面的改善，只能耐心等待春天到来。

国债利率短期高企，将压低股市估值，上证大抵上已见了今年高位，就在11月所创的3,301，年底前难望再攀探此高位，短期调整势之中，上升通道底支持3,000料为年结前好友力托的技术关口，昨收3,122。（完）

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