全球金市：金价小幅上涨，因美元走软

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美元指数 跌0.2%报102.730。美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三公布立场强硬的利率预估后，美元指数创14年高位103.56.
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美联储明年可能需要加息三次以上，而且在逐步给美国经济降温方面面临挑战。
美国11月房屋开工降幅超预期，从九年高位急速回落，因房屋建设活动全面下滑，这可能促使经济学家进一步下调第四季经济成长预估。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.63%至836.99吨，周四为842.33吨。
商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，12月13日止当周，对冲基金和基金经理连续第五周调降COMEX黄金合约净多仓，至10个月低点。
中国黄金溢价本周升至近三年高位，因担心黄金供应有限，而且印度的黄金需求仍疲弱。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 张涛/李爽 审校 龚芳/杜明霞)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。