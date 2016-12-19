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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 09:28 BJT

全球金市：金价小幅上涨，因美元走软

美元指数 跌0.2%报102.730。美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三公布立场强硬的利率预估后，美元指数创14年高位103.56.

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周五表示，美联储明年可能需要加息三次以上，而且在逐步给美国经济降温方面面临挑战。

美国11月房屋开工降幅超预期，从九年高位急速回落，因房屋建设活动全面下滑，这可能促使经济学家进一步下调第四季经济成长预估。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量下降0.63%至836.99吨，周四为842.33吨。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布数据显示，12月13日止当周，对冲基金和基金经理连续第五周调降COMEX黄金合约净多仓，至10个月低点。

中国黄金溢价本周升至近三年高位，因担心黄金供应有限，而且印度的黄金需求仍疲弱。(完)

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(编译 张涛/李爽 审校 龚芳/杜明霞)

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