港报社评：财爷优势在高民望，林郑受惠于梁弃选--信报12月19日

今年十二月九日可说是明年三月特首选举的起跑线，因为在那一个无风无雨的星期五，倏忽之间政治天气骤变，现任特首梁振英宣布放弃竞逐连任，理由是宁愿专心照顾家庭，避免因参选而令家人承受一些不能承受的压力。随着梁振英不会出现在候选名单之列，一众有意角逐者纷纷冒出头来，即使部分疑似人物尚未确切表示参选，但盛传将会施展浑身解数一较高下的竞争者至少五人。

目前为止，已经宣布出选的有两位，先有退休法官胡国兴，后有新民党主席并刚辞任行政会议成员的叶刘淑仪，两人亦分别发表过政纲。尚未表态但不排除问鼎特首宝座的暂有三人：辞职等待中央批准的财政司司长曾俊华、监于「情况巨大变化」而表明积极考虑的政务司司长林郑月娥，以及「没有讲过肯定不参选」的前立法会主席曾钰成。五人胜算如何？不妨参考本报委托香港中文大学所做的民意调查数据。

中大传播与民意调查中心在本月十二日至十六日成功访问过一千零三十二名市民，问及：「以下五位人士被传或者已经宣布有意竞逐下任特首，喺佢哋当中，你最支持边一个当选特首呢？」得到最高支持率的是百分之三十二点六的曾俊华，其次是百分之二十三点九的林郑月娥，余者依次为胡国兴（百分之十一点四）、曾钰成（百分之七点六）和叶刘淑仪（百分之六点六）。

显然地，曾俊华和林郑月娥是民意支持度最高的两位，尤其值得注意的是，林郑月娥似乎更加受惠于梁振英十天前宣布放弃连任的巨变。本报委托中大上一轮于十月二十六日至十一月二日进行的调查结果反映，林郑月娥当时的支持度只是百分之十点三。换言之，在ABC（Anyone But CY）元素骤然消失的情况下，林郑的支持度跃升一倍以上，增加十三点六个百分点；相对而言，曾俊华仅仅增加四点二个百分点（上次的支持度是百分之二十八点四），其他三位甚至不升反跌。

一直有传闻，北京对曾俊华参选「亮红灯」予以discourage，监于其辞职至今一周还未获准，令这样的「空穴来风」更加耐人寻味。外号「薯片叔叔」的曾俊华，所持的优势是近年成功打造的形象和高民望，中大调查结果亦显示他是最受民众欢迎的潜在特首竞逐者，如果北京最终真的不批准辞职，相信会造成后果难料的震撼，「薯粉」的不满少不免要迁怒于当选者，不利于下届政府施政。从大局为重的角度出发，也许曾俊华未至于硬生生被拒「入闸」，然而他一旦正式宣布去马，势必遇到极具份量的劲敌；假如林郑月娥得到的讯号是「开绿灯」，那么毫无疑问，她是曾俊华最强大的对手。

若然两位司长同样辞职投入选战，民意支持度只是其中一项考虑因素，更加重要的是一千二百名选委的取态，这方面，谁有较大的优势？我们估计，情况将会跟中大民调结果差不多，曾俊华得到ABC阵营的支持，林郑月娥则受惠于原本的「梁粉」及传统左派。

参考上届选举结果，一千二百名选委其实存在着一批为数不少的「不羁选民」，那时候梁振英得票六百八十九张，属于低票当选，即是大概有三百人（撇除民主派约二百人）没有跟随指挥棒行事。今届选举尤其变幻莫测的是，民主派平地一声雷，在选委会选举赢得三百二十五席，比上届多一百席，虽然还没有能力造王，但肯定可以发挥关键少数派的影响力。如此一来，上届那些没有把票投给梁振英的建制派选委，主要来自商界，今届拥有了举足轻重的决定权。

明年三月特首选举揭盅之日，到底是「薯粉」热烈地弹琴，还是「奶粉」（林郑月娥在官场的外号是「奶妈」）欢欣地跳舞？端视两位司长如何争取中央信任以及吸纳「不羁选民」的支持。

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