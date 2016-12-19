《汇市简讯》澳元兑美元小升，此前政府维持恢复预算盈余的时间表不变

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0112GMT * 澳元兑美元在政府公布年中最新预算展望前，守在0.7274/0.7304 区间，在展望出炉后小升 * 在开在0.7303后偏向下行，因交易商预期会下修而抢先动作 * 政府在半年度财政展望报告中预测，将到2020/21年度恢复预算盈 余，与6月时的预测相同。 * 尽管赤字料将扩大，评等机构仍难以做出负面回应 * 澳元从公布前的0.7293小升，最新报0.7305 * 惠誉称澳洲预算展望仍与AAA评级一致，尽管略有恶化 (完) (编译 戴素萍 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。