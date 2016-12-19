《汇市简讯》澳元兑美元小升，此前政府维持恢复预算盈余的时间表不变

0112GMT * 澳元兑美元在政府公布年中最新预算展望前，守在0.7274/0.7304 区间，在展望出炉后小升 * 在开在0.7303后偏向下行，因交易商预期会下修而抢先动作 * 政府在半年度财政展望报告中预测，将到2020/21年度恢复预算盈 余，与6月时的预测相同。 * 尽管赤字料将扩大，评等机构仍难以做出负面回应 * 澳元从公布前的0.7293小升，最新报0.7305 * 惠誉称澳洲预算展望仍与AAA评级一致，尽管略有恶化 (完) (编译 戴素萍 审校 李爽)