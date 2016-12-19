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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 09:33 BJT

《汇市简讯》澳元兑美元小升，此前政府维持恢复预算盈余的时间表不变

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    * 澳元兑美元在政府公布年中最新预算展望前，守在0.7274/0.7304
区间，在展望出炉后小升
    * 在开在0.7303后偏向下行，因交易商预期会下修而抢先动作
    * 政府在半年度财政展望报告中预测，将到2020/21年度恢复预算盈
余，与6月时的预测相同。 
    * 尽管赤字料将扩大，评等机构仍难以做出负面回应
    * 澳元从公布前的0.7293小升，最新报0.7305
    * 惠誉称澳洲预算展望仍与AAA评级一致，尽管略有恶化 
    
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 李爽)

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