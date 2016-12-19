台湾货币市场：资金渐多短率持稳大行近日将做跨月，短票利率松动

* 月内资金充沛，短率大致持稳

* 中小型银行陆续提供跨月拆借

* 资金渐多，短票利率开始松动

* RP市场资金充裕，惟报价紊乱

记者 詹静宜

路透台北12月19日 - 台湾银行间年内短率周一大致持稳。资金调度人员指出，今天已有中小型银行开始提供跨月资金拆借，但大都集中在票券商，利率大致落在0.50%；而大型银行最快则要到明、后两天才会进行跨月拆出。

大型银行资调人员表示，目前月内资金非常充裕，今天只做月内拆借，对票券商一周利率开在0.45%、银行则在0.30-0.35%；至于跨月拆出则须在精算后才能确定何时可以提供，但应该不会等太久。

〞月内钱一大堆，我们本周内就可以做跨月。〞一大型银行资调人员说。

票券商资调人员即称，今天陆续有银行提供跨月资金，利率大都落在0.50%，少数则开在0.53%。

〞钱很多啦，不用太担心。〞一大型票券资调人员说。

本地时间 11:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.960 31.967 台湾加权股价指数<.TWII 9,271.91 9,326.78 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.172% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.171% 0.172-0.200%

--一周拆款利率区间 0.171-0.580% 0.175-0.450%

--两周拆款利率区间 0.430% 0.190-0.450%

**跨年利率松动**

短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金慢慢变多，利率亦呈松动迹象，且逐渐往区间低档承做。

一大型银行交易员则称，今天有少量买入跨年的票，利率则维持在0.55%原水准。

〞今天区间差不多，在0.55-0.57%之间，但有偏低档承做。〞一大型票券商交易员说。

另一大型票券商交易员亦称，市场资金略为变多，利率在0.55%仍是常态，但已经有极少量成交在0.55%以下，即0.53%。

今日30天期自保短票利率承作区间主要成交在0.55-0.57%，极少数成交于0.53%，上日则在0.55-0.60%；月内自保短票利率同于上日，在0.40-0.45%。

据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.567%，区间在0.52-0.60%，成交金额108.61亿台币；前日加权平均利率在0.569%，区间为0.54-0.63%，成交量178.11亿台币。

台湾央行周一到期1,470亿台币定存单，发行金额待稍晚公布。

本周到期央行定存单金额共1兆(万亿)222.2亿台币；本周余日分别有：周二778亿、周三838亿、周四6,026.2亿，及周五1,110亿。

拆款中心资料 显示，修正后上周五银行超额准备为450亿台币，累计至周日超额准备为1兆501亿台币、加计前期1%的超额准备为1兆2,004亿台币。

**RP资金渐多报价紊乱**

债券附买回(RP)市场方面，票券商交易员称，继上周资金逐渐变多后，今天又变得更为充裕，而且不论是寿险公司、投信和银行手上都有钱，只是利率报价却是相当紊乱。

〞利率蛮乱的，跨农历年的资金也陆续出来了，如果坚持留在年内的资金，就要接受低利率，大概在0.25-0.26%。〞一大型票券商交易员说。

今日证券商与金融机构短天期承作公债RP利率主要在0.32-0.33%，上日在0.30-0.33%；月内公司债附买回利率成交在0.42-0.43%，上日在0.40-0.42%；跨月天期公债成交在0.35%，公司债则落在0.45%。