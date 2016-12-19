香港个股：宝信汽车额外发行1亿美元高级永续证券，总额增至4亿美元

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月19日 - 中国汽车销售及服务企业宝信汽车 周一称，将额外发行1亿美元高级永续证券，本金总额增至4亿美元。
该公司于12月15日发行3亿美元、息率为8.75%的高级永续证券，现在按相同条款及条件于12月23日额外发行1亿美元高级永续证券，发行价为本金额的99.355%再加上从12月15日至23日期间的累计利息。
宝信汽车今早的公告称，预计本次发行额外募资净额约9,770万美元，亦将用于偿还债务及一般企业用途。
首批证券募资款项净额约2.92亿美元。 （完）
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(记者 雷美珍；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。