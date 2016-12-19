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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 10:03 BJT

香港个股：宝信汽车额外发行1亿美元高级永续证券，总额增至4亿美元

路透香港12月19日 - 中国汽车销售及服务企业宝信汽车 周一称，将额外发行1亿美元高级永续证券，本金总额增至4亿美元。

该公司于12月15日发行3亿美元、息率为8.75%的高级永续证券，现在按相同条款及条件于12月23日额外发行1亿美元高级永续证券，发行价为本金额的99.355%再加上从12月15日至23日期间的累计利息。

宝信汽车今早的公告称，预计本次发行额外募资净额约9,770万美元，亦将用于偿还债务及一般企业用途。

首批证券募资款项净额约2.92亿美元。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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