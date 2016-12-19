《路透晚报》--12月19日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》调控加码中国房价涨势续放缓，中央释放信号明年政策料从紧

随着调控持续收紧，中国11月房价延续前月以来环比涨幅收窄之势，而推出调控措施的热点城市明显降温，杭州、深圳等转为环比下跌，有分析人士认为本轮房价走势拐点可能已经出现。

--中国经济：发改委明确明年九大重点工作，严控新增产能不放松

中国国家发改委主任徐绍史称，明年供给侧结构性改革任务会更重、压力会更大、要求会更高，同时明确明年发改委九大重点工作，确保“三去一降一补”取得实质性进展，严控新增产能不可放松。

--中国经济：明年加快推进关键性改革重点突破，备好用好政策工具箱--发改委

中国国家发改委召开全国发展和改革工作会议指出，2017年要确保“三去一降一补”取得实质性进展，加快推进关键性改革任务重点突破；并强化分析研判和风险预警，备好用好政策工具箱，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

--中国经济：今年GDP增速料降至约6.7%，明年续放缓至6.5%左右--社科院

中国社科院发布经济蓝皮书预测，2016年中国经济增速在6.7%左右，比上年回落0.2个百分点，继续保持在中高速适当的增长区间；2017年GDP（国内生产总值）增速料进一步放缓至6.5%左右，但通胀压力逐渐显现。

--中国经济：问题根源是重大结构性失衡，要从供给侧改革想办法--人民日报

人民日报刊发评论员文章称，当前中国经济运行面临的突出矛盾和问题，根源是重大结构性失衡，主要表现为实体经济结构性供需失衡、金融和实体经济失衡、房地产和实体经济失衡。解决这些失衡，仍要从供给侧、结构性改革上想办法、定政策。

--中国经济：让实体经济兴起来，防止资本过度流向虚拟经济--人民日报

人民日报刊发文章称，中央经济工作会议提出“着力振兴实体经济”，这就必须坚持虚拟经济服务实体经济的本质要求，防止资本过度流向虚拟经济，造成实体经济空心化。虚拟经济不是不能搞，但不能一窝蜂地追逐，更不能“脱实向虚”，放弃或削弱实体经济。

--中国经济：去产能位列五大任务之首，处置“僵尸企业”迫切而关键--人民日报

人民日报刊文指出，产能严重过剩是当前经济运行中的主要矛盾，在刚刚闭幕的中央经济工作会议上，去产能再次位列“五大任务”之首，处置“僵尸企业”迫切而关键。其难点在于就业和债务，因此要树立全国一盘棋的思路。

--中国社会：发展不能以牺牲安全为代价，重大安全风险一票否决--国务院

中国国务院最新发布意见指出，要坚守“发展决不能以牺牲安全为代价”这条不可逾越的红线，推进安全生产领域改革发展，实行重大安全风险“一票否决”，明确要求高危项目必须进行安全风险评审，方可审批。

--《专栏》中国资本外流仍在加剧

有关数据显示，中国经济面临的资本净外流在2016年第3季度与第4季度进一步加剧。2016年第3季度国际收支表口径的外汇储备缩水规模要比央行口径的外汇储备缩水规模超过约1,000亿美元，目前似乎找不到令人满意的解释。近期，跨境人民币资金发生了持续大规模的净外流，这可能是国内主体规避央行监管的一种新模式。我们对持续人民币资金净外流为何没有导致离岸人民币存款规模增长，提出了一种有待验证的猜想。

【金融】

--中国金融：将研究支持跨境资产转让、完善外汇贷款管理等举措--外管局

中国国家外汇管理局有关负责人称，未来将在加强跨境资金流动监测和事中事后管理的基础上，加快推进一系列既有利于促进国际收支平衡和外汇市场稳定，也符合资本项目可兑换长远方向的改革举措，包括研究支持跨境资产转让、研究完善国内外汇贷款管理、规范境外机构境内发债外汇管理等。

【固定收益】

--《焦点》代持及委外曝险终结中国债市非理性繁荣，降杠杆仍在路上

2016年岁末的中国债市在一轮血洗过后，终结了持续近三年的大牛市。究其原因，经济回暖、通胀预期加剧、美联储升息均是基本影响因素；但引发雪崩的直接诱因却是代持业务触发雷区以及委外业务快速收缩等风险点集中爆发，金融降杠杆进程也骤然由此前的温和转向暴力。

--中国公开市场：今日将进行1,800亿元逆回购，单日净投放650亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期950亿元，14天期300亿元，28天期550亿元。据此计算，单日净投放650亿元。

--中国货币市场：资金紧势未改跨年需求仍旺，非银机构压力犹在

中国银行间市场资金紧势仍未现明显缓和，跨年需求依旧旺盛，14天资金可跨年后供给寥寥；央行中期借贷便利（MLF）操作稍缓解市场紧张情绪，不过年末前MPA（宏观审慎评估）压力将持续施压流动性，预计资金面在下周财政存款大规模投放后，方会有效转暖。

--中国债市动态：期货和现券跌势稍缓，小机构过券等业务受阻较为明显

中国金融期货交易所国债期货和银行间市场券价开盘后一度大挫，随后跌势虽有缓和，但主要现券收益率较上一日收盘仍保留着6个基点(bp)左右的涨幅，利率互换(IRS)走势相近。交易员称，在国海证券债券代持风险事件出现后，这类业务受阻首当其冲。现券流动性方面，目前来看以私募类的小型机构影响最为明显，即使是风险相对小的过券业务进行也十分困难。

--《中国新债预测》国开行五期债定位料偏高，二级羸弱不堪拖累一级

中国国家开发银行周二将招标增发三、五、七、10和20年五期固息债。路透调查显示，债市上周五短暂回暖后，再度陷入深幅调整，明日新债招标难乐观，料五期债预测均值分别为3.89%、3.92%、4.03%、3.91%和4.19%。

【外汇】

--《鸡年展望》人民币破“七”，然后呢？

人民币兑美元今年不出意外将录得路透有数据记录以来的最大年度跌幅；展望2017年，机构判断几乎是一边倒地继续看贬，不同的只是贬值幅度的差别而已。分析人士指出，一致性贬值预期，也凸显出当前机制、包括预期管理方面存在一定问题，如何化解或者分化这种一致性预期，将直接影响明年汇率表现，以及汇率市场化进程。

--人民币汇率：明年兑美元料贬值3-5%，美元强势将持续--中国商务部专家

中国商务部研究院对外经济贸易部研究员金柏松预计，人民币兑美元明年料贬值3-5%；2017-2018年美元强势将达到峰值，但中长期看，美元达到峰值以后很快会有回落。

--中国汇市：人民币早盘随中间价放量上涨，购汇需求旺盛汇价料仍承压

人民币兑美元即期早盘放量上涨，但较盘初仍回吐了部分涨幅，中间价则意外大涨近200点，监管层或启动过滤机制。交易员称，中间价“扩大”弹性，反而给客盘逢低购汇机会，单边贬值预期使得大行不得不继续提供美元流动性，短期汇价料仍承压。

--CNH动态：离岸美元/人民币一年掉期创11个月新高，两地价差亦刷新记录

香港离岸人民币资金流动性依然偏紧，短端掉期点居高不下，导致长端掉期不断攀升。盘中离岸美元/人民币一年期掉期升破3,300点，创11个月新高，与在岸同期限掉期价差亦扩大至逾2,800点的记录高点。

--《分析》人民币走贬，中国民众争相开立外币帐户

在上海生活和工作的Zhang Yuting，只去过美国一次，用到外币的需求也不高。但这位现年29岁的会计师却将部分银行存款转换成美元。她并非是特例。官方数据显示，在2016年的前11个月，中国家庭所持有的外币银行存款增加了近32%，人民币兑美元跌至八年低位是推手之一。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指缩量小幅收跌，房地产股受政策影响走势疲弱

中国股市沪综指缩量小幅收跌。分析师指出，今日大盘弱势整理，量能继续萎缩，市场观望氛围浓厚；而受中央经济工作会议有关房地产调控方面的表述影响，房地产板块走势疲弱。

--中国期货：期货交易所要强化市场枢纽地位，加强市场一线监管--证监会

中国证监会主席刘士余表示，期货交易所要强化市场的枢纽地位，落实和服务好国家战略，加强市场一线监管，筑牢防范风险的第一道防线，真正成为期货市场安全运行与健康发展的“中枢神经系统”。

--中港个股：万科终止与深圳地铁资产重组，料不会对公司短期财务有不利影响

中国大型房企万科公告称，由于尚未就与深圳市地铁集团交易的具体方案达成一致意见，将终止发行股份购买深圳市地铁集团资产的预案。公司预计，终止交易对公司短期财务状况不会产生实质不利影响，本年内公司业绩仍保持稳健增长。

--中国个股：国海证券称事件核查清楚后，将依法承担责任绝不推诿

深陷假印章风波的中国中型券商--国海证券发布公告称，公司目前正在积极与事涉金融机构沟通核实情况，并对有关管理制度进行自查。相关事件核查清楚后，依法应由公司承担的责任，绝不推诿。

--中国个股：深纺织终止收购TCL集团半导体显示业务资产，股票即日复牌

停牌逾四个月的深纺织公告，因证券市场环境及政策发生变化，推进重组实施条件尚不成熟，决定终止收购TCL集团旗下半导体显示业务相关资产的重组事项，公司股票将于今日起复牌。

--中国期市：铁矿石价格下跌超7%，因主要港口库存升至逾两年高位

中国铁矿石期货挫低逾7%，连续第四个交易日下跌，因各港口的铁矿石库存已经升至两年多以来的最高位。

--中国棉花：冀鲁部分棉花加工企业因空气污染红色预警停产

根据中国棉花网报导，过去几天，河北地区、山东部分地区发布空气污染红色预警，雾霾迷漫，促使这两省的部分棉花加工企业停产。

--香港个股：天顺证券获民生商银及华融海外洽购，复牌盘初一度冲高34%