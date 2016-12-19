台湾汇市：台币兑美元盘初区间微升，暂且消化年底出口商抛汇卖需

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月19日 - 台币兑美元 周一盘初区间微升。汇银人士表示，早盘持续消化年底出口商抛汇卖需，带动台币小幅走扬，不过台股随亚股表现疲软略使台币升幅收敛，今日料台币续在既有区间整理。
他们表示，台北外汇开盘一小时成交量约1.52亿美元，交投持稳偏热，主要来自出口商抛汇卖压，以及外资偏向汇出但量能不大；短线料台币维持区间盘整格局，后续关注外资及台股动向。
〞一早台股就弱弱的，有点奇怪，先等出口商消化完再说。〞一位大型公股银行交易员说。
本地时间10:08，韩元兑美元 报1,186.2，上日收在1,183.9。台币兑美元报31.942，交投区间介于31.937-31.983，上日收在31.967。台股 则跌0.53%报9,281.45点。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.939/31.981，上日收在32.045。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.920-32.000
最新相关报导链接：
-- 《全球汇市》美元留守在14年高位附近，升势暂歇
--美国利率：里奇蒙联储总裁拉克尔称2017年可能需加息三次以上 (完) (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。