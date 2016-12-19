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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 10:13 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初区间微升，暂且消化年底出口商抛汇卖需

路透台北12月19日 - 台币兑美元 周一盘初区间微升。汇银人士表示，早盘持续消化年底出口商抛汇卖需，带动台币小幅走扬，不过台股随亚股表现疲软略使台币升幅收敛，今日料台币续在既有区间整理。

他们表示，台北外汇开盘一小时成交量约1.52亿美元，交投持稳偏热，主要来自出口商抛汇卖压，以及外资偏向汇出但量能不大；短线料台币维持区间盘整格局，后续关注外资及台股动向。

〞一早台股就弱弱的，有点奇怪，先等出口商消化完再说。〞一位大型公股银行交易员说。

本地时间10:08，韩元兑美元 报1,186.2，上日收在1,183.9。台币兑美元报31.942，交投区间介于31.937-31.983，上日收在31.967。台股 则跌0.53%报9,281.45点。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘缩减；目前一个月美元/台币远汇 报31.939/31.981，上日收在32.045。

交易员预测今日台币主要交易区间：

•31.920-32.000

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