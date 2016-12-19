《美国上市公司业绩公布日程表》--12月19日至12月26日

路透12月19日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如 无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。 公布日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 12/19/2016 BMO LEN.N Q4 2016 Lennar Corp 12/20/2016 BMO GIS.N Q2 2017 General Mills Inc 12/20/2016 BMO DRI.N Q2 2017 Darden Restaurants Inc 12/20/2016 BMO KMX.N Q3 2017 Carmax Inc 12/20/2016 BMO CCL.N Q4 2016 Carnival Corp 12/20/2016 AMC NKE.N Q2 2017 耐克公司(耐吉,Nike) 12/20/2016 21:15 FDX.N Q2 2017 联邦快递(FedEx) 12/21/2016 BMO ACN.N Q1 2017 埃森哲(Accenture) 12/21/2016 BMO PAYX.OQ Q2 2017 Paychex Inc 12/21/2016 AMC MU.OQ Q1 2017 美光(Micron Technology) 12/21/2016 AMC BBBY.OQ Q3 2016 Bed Bath & Beyond Inc 12/21/2016 AMC RHT.N Q3 2017 红帽 12/22/2016 14:30 CAG.N Q2 2017 ConAgra Foods Inc 12/22/2016 AMC CTAS.OQ Q2 2017 Cintas Corp 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 王琛；审校 杜明霞)