《汇市简讯》美元兑日圆走势仍迟滞，但脱离117.41低位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
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* 美元兑日圆重探上周五纽约盘低位，但买单回笼
* 低位在117.41日圆，纽约盘低位117.46，没有反弹但有足够的买单
* 日本投资者指称，有日本进口商、海外基金对冲买兴
* 美债10年期收益率仍高于2.5%，报2.585%
* 在118.00附近挂有卖单，主要是多头伺机获利了结
* 小时图一目均衡云区在116.71-118.09，100小时移动均线上移至116.80 (完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。