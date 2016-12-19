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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 10:28 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆走势仍迟滞，但脱离117.41低位

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* 美元兑日圆重探上周五纽约盘低位，但买单回笼

* 低位在117.41日圆，纽约盘低位117.46，没有反弹但有足够的买单

* 日本投资者指称，有日本进口商、海外基金对冲买兴

* 美债10年期收益率仍高于2.5%，报2.585%

* 在118.00附近挂有卖单，主要是多头伺机获利了结

* 小时图一目均衡云区在116.71-118.09，100小时移动均线上移至116.80 (完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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