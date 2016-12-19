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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 10:38 BJT

台湾股市：盘中下跌，台湾央行会议及外销订单数据公布前投资者谨慎

路透台北12月19日 - 台湾股市周一盘中下跌，在周二公布外销订单数据以及本周晚些时候台湾央行召开季度议息会议之前，市场参与者立场谨慎。

0215GMT，台湾加权股价指数 跌0.6%报9,270.48点，上周五收跌0.4%。交易员称，该指数短期内可能在9,200至9,450点之间交投。

电子类指数 跌0.7%，金融保险类指数 亦跌0.7%。

台湾周二将公布11月外销订单数据，这是显示未来两三个月实际出口情况的指标。

路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。 该数据应巩固台湾央行周四将维持指标利率不变的预测。(完)

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