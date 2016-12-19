台湾股市：盘中下跌，台湾央行会议及外销订单数据公布前投资者谨慎

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月19日 - 台湾股市周一盘中下跌，在周二公布外销订单数据以及本周晚些时候台湾央行召开季度议息会议之前，市场参与者立场谨慎。
0215GMT，台湾加权股价指数 跌0.6%报9,270.48点，上周五收跌0.4%。交易员称，该指数短期内可能在9,200至9,450点之间交投。
电子类指数 跌0.7%，金融保险类指数 亦跌0.7%。
台湾周二将公布11月外销订单数据，这是显示未来两三个月实际出口情况的指标。
路透调查10家金融机构结果显示，台湾11月外销订单金额料较上年同期增长5%，为连续第四个月增长。 该数据应巩固台湾央行周四将维持指标利率不变的预测。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。