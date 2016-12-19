台湾债市：10年券105/11殖利率早盘小跌，交易清淡料持续至年底

路透台北12月19日 - 台湾10年公债105/11期 殖利率周一早盘小跌，惟交易非常清淡；交易员称，长假在即，交易员意兴阑珊，料市况年底前都将维持淡静。

他们表示，尽管美债殖利率略微走高，但进入耶诞长假，台债交易也偏向清淡，迟至10点半才有成交。由于今年交易商损益情况大致底定，令交易意愿降至低点。

〞今天大家在‘吃饼干’（吃吃喝喝）吧！现在年底，交易商不会再有动作了，〞一小型票券商交易员说。

他们表示，先前台债走势偏空，主要是有新筹码上场、以及国际债市不佳的多重理由。但时序进入年底，各方交易意愿转向清淡。本周四虽有中央银行的理监事会议，但各方多认为央行利率将维持不变的决定，几无悬念，因此不认为会对债市有什么影响。

美国长期公债收益率周五小涨，延续持续数周的升势，投资人在预期会淡静的假期前整固一些仓位。尾盘美国10年期公债 收益率报2.600%，高于周四尾盘的2.578 %。

本地时间11:15，10年券105/11 殖利率跌0.50基点至1.1800%，成交2.0亿台币；至于台股加权指数 则跌0.59%。

交易员预估，今天10年券105/11殖利率区间暂看1.16-1.18%。

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