《汇市简讯》欧元兑美元有不错买单，在窄幅区间1.0428-69交投

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
0224GMT * 欧元兑美元亚洲盘迄今在相对窄幅区间1.0428-69，交投淡静 * 在美元全面疲软下，欧元兑美元有不错的买单 * 欧元/美元在上周四低见1.0367后，仍在区间内，趋势仍为向下 * 今日技术位提供缓冲，小时图一目均衡转换线在1.0448，基准线1. 0437 * 转换线和基准线均趋平，略下方为小时图云区低部1.0432 * 云顶在1.0518，上方为下移的100/200小时移动均线切入位1.0526 和1.0586 (完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。