《汇市简讯》欧元兑美元有不错买单，在窄幅区间1.0428-69交投

0224GMT * 欧元兑美元亚洲盘迄今在相对窄幅区间1.0428-69，交投淡静 * 在美元全面疲软下，欧元兑美元有不错的买单 * 欧元/美元在上周四低见1.0367后，仍在区间内，趋势仍为向下 * 今日技术位提供缓冲，小时图一目均衡转换线在1.0448，基准线1. 0437 * 转换线和基准线均趋平，略下方为小时图云区低部1.0432 * 云顶在1.0518，上方为下移的100/200小时移动均线切入位1.0526 和1.0586 (完) (编译 戴素萍 审校 张涛)