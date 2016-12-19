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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 10:41 BJT

《汇市简讯》欧元兑美元有不错买单，在窄幅区间1.0428-69交投

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    * 欧元兑美元亚洲盘迄今在相对窄幅区间1.0428-69，交投淡静
    * 在美元全面疲软下，欧元兑美元有不错的买单
    * 欧元/美元在上周四低见1.0367后，仍在区间内，趋势仍为向下
    * 今日技术位提供缓冲，小时图一目均衡转换线在1.0448，基准线1.
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    * 转换线和基准线均趋平，略下方为小时图云区低部1.0432
    * 云顶在1.0518，上方为下移的100/200小时移动均线切入位1.0526
和1.0586    
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 张涛)

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