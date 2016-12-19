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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 10:46 BJT

金属期市：伦铜触及三周半低点，期铅和期锌遭遇获利了结下挫

北京启动空气重污染红色预警，市政府已要求周边1,200家工厂启动停产限产。

中国财政部副部长周六称，中国希望不会与美国之间发生贸易战，但中国将采取“适当措施”应对这种可能性。

数据显示，投机客连续第六周将铜期货及期权净多头增持至纪录高位。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞/刘秀红；审校 戴素萍/张涛)

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