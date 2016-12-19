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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 11:06 BJT

《中国国债发行日程表》--12月19日

以下为中国即将或正在发行的国债:

  发债主体    规模    期限    票面利率    债券类型       发行时间      上市时间
          (亿元人民币)    
  财政部      280     5年    *2.8951%    续发记账式国债    12/15         12/19
  财政部    *108.5   91天    *2.8991%    贴现国债          12/19         12/21
  财政部     *95.7  182天    *2.9565%    贴现国债          12/19         12/21
  财政部     *280     3年    *周三招标   续发记账式国债   *12/22        *12/26
  财政部     *280     7年    *周三招标   续发记账式国债   *12/22        *12/26       
  财政部       --    91天    12/23招标   贴现国债           --            -- 
  财政部       --    91天    12/30招标   贴现国债           --            -- 
        
注：1、*代表新增
    2、记帐式国债均为跨市场国债，即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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