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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 11:11 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌中止连九日升势，关注日央行会议

分析师称，交易量有可能清淡，因外国投资者本周将迎来圣诞节假日。

“本周有可能出现一些获利了结。但我认为不会出现大幅抛售，因为对美国经济增长和日本企业获利改善的预期仍在支撑着市场人气，”大和证券的股票策略师Kazuhiro Takahashi说。

Takahashi称，美元/日圆每升值1日圆，日本的税前获利就会提高0.6%。

出口类股和金融股近期大幅上扬后稍事喘息，本田汽车 下滑0.45%，Panasonic 跌0.74%，任天堂 重挫4.94%。

三菱日联金融集团(MUFG) 下滑1.1%，瑞穗金融集团 跌1.2%。

防御类股和对内需敏感的股票表现出众，武田药品 涨0.8%，安斯泰来制药(Astellas) 上扬1.6%，龟甲万 涨0.1%，味之素 上涨0.8%。

东证股价指数(TOPIX) 早盘收跌0.27%至1,546.41点；JPX-日经400指数 跌0.21%至13,853.75点。(完)

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