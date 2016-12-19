日本股市：日经指数早盘下跌中止连九日升势，关注日央行会议

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
分析师称，交易量有可能清淡，因外国投资者本周将迎来圣诞节假日。
“本周有可能出现一些获利了结。但我认为不会出现大幅抛售，因为对美国经济增长和日本企业获利改善的预期仍在支撑着市场人气，”大和证券的股票策略师Kazuhiro Takahashi说。
Takahashi称，美元/日圆每升值1日圆，日本的税前获利就会提高0.6%。
出口类股和金融股近期大幅上扬后稍事喘息，本田汽车 下滑0.45%，Panasonic 跌0.74%，任天堂 重挫4.94%。
三菱日联金融集团(MUFG) 下滑1.1%，瑞穗金融集团 跌1.2%。
防御类股和对内需敏感的股票表现出众，武田药品 涨0.8%，安斯泰来制药(Astellas) 上扬1.6%，龟甲万 涨0.1%，味之素 上涨0.8%。
东证股价指数(TOPIX) 早盘收跌0.27%至1,546.41点；JPX-日经400指数 跌0.21%至13,853.75点。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。