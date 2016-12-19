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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 11:10 BJT

香港个股：天顺证券获民生商银及华融海外洽购，复牌盘初一度冲高34%

路透香港12月19日 - 香港中小型券商--天顺证券 获民生银行 以及中国华融 的子公司洽购，周一复牌股价盘初一度冲高34%。

据周日晚间公告，天顺证券两名主要股东林四海、艾青于上周五就出售其持股，与民生银行旗下民生商银国际控股有限公司以及华融间接附属公司中国华融海外投资控股有限公司订立一份不具法律约束力的谅解备忘录，涉及的股份数目不少于36.272亿股，相当于经扩大后股本约7.9%。

此外，天顺证券拟向民生商银及华融海外发行不少于269.5亿股新股，约等于经扩大后股本66.6%。

公告没有提及交易作价，订约方将于谅解备忘录日期起90日内或各方可能协定的较迟日期订立正式协议。倘交易完成，民生商银对天顺证券的持股比例至少50%，华融海外的持股比例最多10%，并将触发强制性全面收购。

天顺证券主要从事投融业务，截至今年9月底止半年收入4,604万港元，净利1,116万港元。该股今早复牌盘初一度涨34%，触及0.246港元近四个月高位；香港时间11:02，升21.2%，报0.223港元。

今年8月，天顺证券获东吴证券 出价不超过10亿港元洽购控股权，惟双方未能签订正式协议，谅解备忘录于10月26日失效。

民生商银此前亦曾经联同安邦集团、新希望等洽购香港另一家中小型券商华富国际 ，总代价130.26亿港元，惟交易的先决条件，包括证监会批准持牌法团主要股东变更至民银国际以及联交所批准所有认购股份上市及买卖于限期前均未能达成，故认购协议于2月28日失效。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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