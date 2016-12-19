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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 11:24 BJT

《中国金融债发行日程表》--12月19日

以下为中国即将或正在发行的金融债:

  发债主体      规模         期限      票面利率       债券类型     发行时间
            (亿元人民币)     (年)    或参考收益率
 ============================================================================= 
 *国开行       至多25         3        周二招标      固息增发债    12/21-12/22
               至多30         5                      固息增发债
               至多20         7                      固息增发债
               至多70        10                      固息增发债
               至多30        20                      固息增发债
              (2016年第15、18、七、13、五期增发债)
    
 *农发行       至多60         3        周三招标      固息金融债    12/22-12/23 
              (2016年第22期债/首期绿色金融债)
   
  注: *表示新增。(完)
    
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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