路透基点：瑞安房地产敲定5.5亿美元三年期贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
承贷情况： 港元(百万) 美元(百万) 牵头行和簿记行 渣打银行 775 工行澳门 75 牵头行 创兴银行 400 中信银行(国际) 390 大新银行 390 工银亚洲 50 上海农商银行 48 主办行 大丰银行 30 安排行 彰化商业银行OBU 15 华美银行 15 马来亚银行 15 大众银行 15 高级经理行 广发银行澳门分行 80 中国银行澳门分行 80 第一商业银行香港分行 10 印尼国家银行香港分行 7 合计 2,115 280 (完) (编译 王丽鑫; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。