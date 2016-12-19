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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 12:16 BJT

路透基点：瑞安房地产敲定5.5亿美元三年期贷款--TRLPC

承贷情况：
                                  港元(百万)  美元(百万)  
    牵头行和簿记行
    渣打银行                            775
    工行澳门                                     75 
         
    牵头行
    创兴银行                            400               
    中信银行(国际)                      390  
    大新银行                            390     
    工银亚洲                                     50    
    上海农商银行                                 48
           
    主办行
    大丰银行                                     30
           
    安排行
    彰化商业银行OBU                              15     
    华美银行                                     15      
    马来亚银行                                   15       
    大众银行                                     15
           
    高级经理行
    广发银行澳门分行                    80                
    中国银行澳门分行                    80                
    第一商业银行香港分行                         10       
    印尼国家银行香港分行                          7        
    合计                             2,115      280 (完)
  
 (编译 王丽鑫; 审校 白云)

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