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货币新闻 | 2016年 12月 19日 星期一 11:39 BJT

芝加哥期市：小麦上涨，美国主要产区寒冷天气引发作物受灾疑虑

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      合约               价格      变动    涨跌%        两日     30日     RSI
                                                        涨跌%  移动均值
    CBOT小麦           412.75      3.50   +0.86%       +0.86%   417.36    69
    CBOT玉米           356.50      0.25   +0.07%       +0.00%   355.62    63
    CBOT大豆          1036.50     -0.25   -0.02%       +0.73%  1021.19    55
    CBOT稻米             9.52     $0.04   +0.42%       +0.58%    $9.68    39
    美国原油            52.33     $0.43   +0.83%       +2.81%   $48.33    64
    汇率
    欧元/美元          $1.046    $0.001   +0.13%       +0.47%
    美元/澳元          0.7298    -0.001   -0.08%       -0.77%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李婷仪/白云; 审校 戴素萍/高琦)

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