芝加哥期市：小麦上涨，美国主要产区寒冷天气引发作物受灾疑虑

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据

路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。