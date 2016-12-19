芝加哥期市：小麦上涨，美国主要产区寒冷天气引发作物受灾疑虑

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
--------------------------------0256GMT----------------------- 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 412.75 3.50 +0.86% +0.86% 417.36 69 CBOT玉米 356.50 0.25 +0.07% +0.00% 355.62 63 CBOT大豆 1036.50 -0.25 -0.02% +0.73% 1021.19 55 CBOT稻米 9.52 $0.04 +0.42% +0.58% $9.68 39 美国原油 52.33 $0.43 +0.83% +2.81% $48.33 64 汇率 欧元/美元 $1.046 $0.001 +0.13% +0.47% 美元/澳元 0.7298 -0.001 -0.08% -0.77% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/白云; 审校 戴素萍/高琦)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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