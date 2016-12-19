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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 11:45 BJT

澳新汇市：澳元在六个月低点附近持平，此前澳政府下调预算赤字预估

澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周一预测，未来四年政府预算赤字可能比前次估计增加100亿澳元(72.9亿美元)。

评级机构惠誉和穆迪表示，澳洲最新预算展望符合其AAA评级，但投资者等待标普对此的评论。标普在7月把澳洲评级置于负面观察名单。

“我们的观点是，澳洲可能很快失去AAA评级，因该国财政前景依然脆弱，”凯投宏观(Capital Economics)首席分析师Paul Dallas称。

尽管如此，分析师认为评级调降不会对澳元造成重大影响。

澳元兑新西兰元 连涨第三天，兑日圆 基本持平，但接近一年高点。

新西兰元兑美元 周一小升，中止三日连跌。新西兰元/美元上涨0.3%至0.6982，脱离周五所及六个月低点0.6932，但仍远低于美联储升息前触及的一年高位约0.7230。(完)

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全部现汇报价 (编译 艾茂林/王兴亚；审校 龚芳/高琦)

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