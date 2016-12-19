澳新汇市：澳元在六个月低点附近持平，此前澳政府下调预算赤字预估

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
澳洲财长莫里森(Scott Morrison)周一预测，未来四年政府预算赤字可能比前次估计增加100亿澳元(72.9亿美元)。
评级机构惠誉和穆迪表示，澳洲最新预算展望符合其AAA评级，但投资者等待标普对此的评论。标普在7月把澳洲评级置于负面观察名单。
“我们的观点是，澳洲可能很快失去AAA评级，因该国财政前景依然脆弱，”凯投宏观(Capital Economics)首席分析师Paul Dallas称。
尽管如此，分析师认为评级调降不会对澳元造成重大影响。
澳元兑新西兰元 连涨第三天，兑日圆 基本持平，但接近一年高点。
新西兰元兑美元 周一小升，中止三日连跌。新西兰元/美元上涨0.3%至0.6982，脱离周五所及六个月低点0.6932，但仍远低于美联储升息前触及的一年高位约0.7230。(完)
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全部现汇报价 (编译 艾茂林/王兴亚；审校 龚芳/高琦)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。