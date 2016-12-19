中国汇市：人民币早盘随中间价放量上涨，购汇需求旺盛汇价料仍承压

* 人民币早盘放量上涨，但较盘初仍回吐部分涨幅

* 中间价则意外大涨近200点

* 离岸人民币流动性仍偏紧，两地汇价再现倒挂

* 逢低购汇需求较多，大行继续提供美元流动性

* 短期汇价料仍承压

路透北京12月19日 - 人民币兑美元即期 周一早盘放量上涨，但较盘初仍回吐了部分涨幅，中间价则意外大涨近200点，监管层或启动过滤机制。交易员称，中间价“扩大”弹性，反而给客盘逢低购汇机会，单边贬值预期使得大行不得不继续提供美元流动性，短期汇价料仍承压。

他们并指出，中间价意外升值估计是对周五中央经济工作会议的反应，但是否能分化单边预期，还需要观察；另外由于离岸资金流动性延续紧张，离岸美元兑人民币掉期持续上行，CNH即期汇价 与在岸即期亦出现倒挂。

“今天中间价还是有点意外的，或许跟周五的中央经济工作会议报告有关，但现在客户感觉有好的价格就买（美元），都不怕了，甚至没回调多少就又要买了，如果不控制，估计7很快就会见到了。”一中资行交易员称。

香港离岸人民币资金流动性依然偏紧，短端掉期点居高不下，导致长端掉期不断攀升。周一盘中离岸美元兑人民币一年期掉期 升破3,300点，创11个月新高，与在岸同期限掉期价差亦扩大至逾2,800点的记录高点。

周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政策更侧重推进供给侧结构改革。会议并强调，要在增强汇率弹性的同时，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

不少机构仍认为，明年人民币将贬值，中金最新研报认为，未来人民币汇率双向波动将是常态，但发生大幅贬值的可能性不大，预计2017年人民币汇率贬值幅度不超过3%。

北京时间11:47，人民币兑美元 即期报6.9445元,上日收报6.9547元，夜盘终报6.951元。今日人民币兑美元中间价 报6.9312元，上日为6.9508元。人民币兑美元即期成交额 为151.23亿美元，上日半日为98.3亿美元。

中国国家外汇管理局有关负责人称，未来将在加强跨境资金流动监测和事中事后管理的基础上，加快推进一系列既有利于促进国际收支平衡和外汇市场稳定，也符合资本项目可兑换长远方向的改革举措，包括研究支持跨境资产转让、研究完善国内外汇贷款管理、规范境外机构境内发债外汇管理等。

全球汇市方面，美元周一在亚洲交易时段早盘小幅下跌，因在美元兑一篮子货币上周升至14年高位后，投资者获利了结，不过美联储来年将进行更多次升息的预期继续支撑美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.2569元, 上日尾盘为7.272元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.9435元, 与在岸即期价差倒挂10点，上一交易日尾盘报6.9655元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.944，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.263、5.9063和8.668。