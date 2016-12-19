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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 12:10 BJT

中国货币市场：资金紧势未改跨年需求仍旺，非银机构压力犹在

路透上海12月19日 - 中国银行间市场周一资金紧势仍未现明显缓和，跨年需求依旧旺
盛，14天资金可跨年后供给寥寥；央行中期借贷便利（MLF）操作稍缓解市场紧张情绪，不
过年末前MPA（宏观审慎评估）压力将持续施压流动性，预计资金面在下周财政存款大规模
投放后，方会有效转暖。
    
    交易员指出，而近期债市代持业务等风险事件爆发，非银机构流动性压力陡增，尽管有
监管层发声指导力图缓解紧张情绪，但银行依然对向非银机构融出心存疑虑。    
    
    “还是紧，银行平（头寸）也不会很轻松，总的量还是不太够，小的城商、信用社上午
平比较费劲一点，”华东一银行交易员称。
    
    北京一基金交易员则谈到，今天虽然整体紧势仍在延续，但紧张程度较上周五还是略有
缓和，MLF操作还是有点效果，但比较有限。
    
    中国央行上周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，当日对1
9家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,940亿元人民币。 
    
    上述银行交易员还表示，上周央行出手维稳，主要还是担心非银机构流动性枯竭导致市
场出现系统性风险，目前总体政策基调依旧是稳中偏紧，“中央经济工作会议说的很明白了
，还多加了‘中性’，今年没说中性都这样，明年（政策偏紧）已经很明确了。”
    
    上周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币
政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政
策更侧重推进供给侧结构改革。 
    
    央行公开市场周一进行了总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期950亿元，14天
期300亿元，28天期550亿元。据此计算，单日净投放650亿元。 
    
    以下为主要货币市场利率报价：    
    
 北京时间11:59                今日(%)    上日(%)      变动(bp)
                                                              
 质押式回购加权平均利率                                       
    其中：隔夜                  2.2720     2.3495       -7.75 
          七天                  2.6359     2.6481       -1.22 
          14天                  3.6258     3.7095       -8.37 
 上海证交所质押式回购利率                                     
       其中:隔夜                6.5600    13.2400     -668.00 
            七天                5.9650     5.0950       87.00 
           14天                 6.5900     5.2050      138.50 
 回购定盘利率                                                 
   其中:隔夜                    2.3000     2.3000        0.00 
        七天                    3.0000     3.2400      -24.00 
       14天                     3.5900     3.6000       -1.00 
 Shibor                                                       
       其中:隔夜                2.3350     2.3300        0.50 
            七天                2.5250     2.5190        0.60 
          三个月                3.1898     3.1774        1.24 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 边竞；审校 林高丽)

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