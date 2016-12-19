中国货币市场：资金紧势未改跨年需求仍旺，非银机构压力犹在

路透上海12月19日 - 中国银行间市场周一资金紧势仍未现明显缓和，跨年需求依旧旺 盛，14天资金可跨年后供给寥寥；央行中期借贷便利（MLF）操作稍缓解市场紧张情绪，不 过年末前MPA（宏观审慎评估）压力将持续施压流动性，预计资金面在下周财政存款大规模 投放后，方会有效转暖。 交易员指出，而近期债市代持业务等风险事件爆发，非银机构流动性压力陡增，尽管有 监管层发声指导力图缓解紧张情绪，但银行依然对向非银机构融出心存疑虑。 “还是紧，银行平（头寸）也不会很轻松，总的量还是不太够，小的城商、信用社上午 平比较费劲一点，”华东一银行交易员称。 北京一基金交易员则谈到，今天虽然整体紧势仍在延续，但紧张程度较上周五还是略有 缓和，MLF操作还是有点效果，但比较有限。 中国央行上周五称，为保持银行体系流动性合理充裕，结合近期MLF到期情况，当日对1 9家金融机构开展中期借贷便利(MLF)操作，共3,940亿元人民币。 上述银行交易员还表示，上周央行出手维稳，主要还是担心非银机构流动性枯竭导致市 场出现系统性风险，目前总体政策基调依旧是稳中偏紧，“中央经济工作会议说的很明白了 ，还多加了‘中性’，今年没说中性都这样，明年（政策偏紧）已经很明确了。” 上周五闭幕的中国中央经济工作会定调2017年经济工作，虽然积极财政政策和稳健货币 政策的基调不改，但两者的着力点却明显不同，货币政策着力维稳和防范金融风险，财政政 策更侧重推进供给侧结构改革。 央行公开市场周一进行了总额1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期950亿元，14天 期300亿元，28天期550亿元。据此计算，单日净投放650亿元。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:59 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中：隔夜 2.2720 2.3495 -7.75 七天 2.6359 2.6481 -1.22 14天 3.6258 3.7095 -8.37 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 6.5600 13.2400 -668.00 七天 5.9650 5.0950 87.00 14天 6.5900 5.2050 138.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 0.00 七天 3.0000 3.2400 -24.00 14天 3.5900 3.6000 -1.00 Shibor 其中:隔夜 2.3350 2.3300 0.50 七天 2.5250 2.5190 0.60 三个月 3.1898 3.1774 1.24 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 边竞；审校 林高丽)