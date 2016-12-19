中国债市动态：期货和现券跌势稍缓，小机构过券等业务受阻较为明显

路透上海12月19日 - 中国金融期货交易所国债期货和银行间市场券价周一开盘后一度大挫，随后跌势虽有缓和，但主要现券收益率较上一日收盘仍保留着6个基点(bp)左右的涨幅，利率互换(IRS)走势相近。

交易员称，在国海证券债券代持风险事件出现后，这类业务受阻首当其冲。现券流动性方面，目前来看以私募类的小型机构影响最为明显，即使是风险相对小的过券业务进行也十分困难。

上海一银行交易员表示，现券收益率涨幅收窄，流动性方面，“很多机构不过券了，(小一点私募)他们只能看着，或者借券卖空，其他多数机构还好。”

他并透露，目前10年国开160213券最新成交收益率，已从开盘后的3.89%回落至3.85%，10年国债160017券最新在3.32%附近，二者上日收盘分别在3.785%和3.26%左右。

另外，市场对中央经济工作会议解读较为悲观，加之今日资金面紧势未有缓解，情绪较为低落。

今日稍早，10年期国债期货主力合约一度跌逾1%，10年国开债收益率也涨约10个bp。

上周五闭幕的中央经济工作会议“定调”称，中国明年继续保持稳健货币政策和积极财政政策，货币政策将保持“稳健中性”。

深陷假印章风波的国海证券 周一公告，公司目前正在积极与事涉金融机构沟通核实情况，并对有关管理制度进行自查。相关事件核查清楚后，依法应由公司承担的责任，绝不推诿。