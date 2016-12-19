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亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 14:16 BJT

台湾股市：量缩收跌近1%至半个月新低，短线料呈高档横盘整理

路透台北12月19日 - 台湾股市周一量缩收跌近1%，连四日收黑。分析师指出，受近期
涨多的金融、原物料类股出现获利了结卖压带动，今天指数收创半个月新低；惟从成交量萎
缩观察，短线料将呈高档横盘整理。
    
    台湾加权股价指数 收跌0.94%，至9,239.32点；今日成交初值 为567.
81亿台币，上交易日修正后为804.06亿。
    
    〞大家追价意愿低，买盘缩手量缩拉回，但只要季线有撑，年底到明年元月应该还有高
点。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。
    
    日盛投顾分析师钟国忠表示，今天盘面上的最大特色是先前涨多的个股跌幅较大，主要
是年底前获利了结、落袋为安，且外资法人开始休假，成交量跟着缩减；惟就指数在月线与
季线附近有撑来看，预估今年剩下的九个营业日指数将呈高档横盘整理。
           
    今日金融保险类指数 收跌0.94%，科技类股指数 收低1.10%；金融股中的
龙头股--国泰金 收跌2%；大型科技股台积电 收跌1.35%；而原物料股台
塑 亦收低1.12%。
   
    本地时间14:04，亚洲主要股市大都呈下跌走势，MSCI亚太明晟指数 跌
0.33%。(完)

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