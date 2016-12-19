台湾股市：量缩收跌近1%至半个月新低，短线料呈高档横盘整理

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透台北12月19日 - 台湾股市周一量缩收跌近1%，连四日收黑。分析师指出，受近期 涨多的金融、原物料类股出现获利了结卖压带动，今天指数收创半个月新低；惟从成交量萎 缩观察，短线料将呈高档横盘整理。 台湾加权股价指数 收跌0.94%，至9,239.32点；今日成交初值 为567. 81亿台币，上交易日修正后为804.06亿。 〞大家追价意愿低，买盘缩手量缩拉回，但只要季线有撑，年底到明年元月应该还有高 点。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 日盛投顾分析师钟国忠表示，今天盘面上的最大特色是先前涨多的个股跌幅较大，主要 是年底前获利了结、落袋为安，且外资法人开始休假，成交量跟着缩减；惟就指数在月线与 季线附近有撑来看，预估今年剩下的九个营业日指数将呈高档横盘整理。 今日金融保险类指数 收跌0.94%，科技类股指数 收低1.10%；金融股中的 龙头股--国泰金 收跌2%；大型科技股台积电 收跌1.35%；而原物料股台 塑 亦收低1.12%。 本地时间14:04，亚洲主要股市大都呈下跌走势，MSCI亚太明晟指数 跌 0.33%。(完)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。