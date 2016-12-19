版本:
中国
亚洲 | 2016年 12月 19日 星期一 12:32 BJT

《汇市简讯》美元兑韩元积聚动能，创六个月高位

0419GMT
    
    * 美元兑韩元从开盘的1,186.0升至1,187.6，为2016年6月以来最高
　　* 美元兑日圆以外亚币走多，与美元兑日圆走势不一致，暗示有避险
心态
    * 日圆升势表明对避险资产的需求升高，金价小升
    * 新兴货币走势脆弱，马币处于18年低位
    * 亚洲股市普遍平淡，韩股几近持平            
    (完)
  
 (编译 戴素萍 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐