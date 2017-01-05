更正 -《路透基点特写》海航集团完成35亿港元筹资，成功涉足香港贷款市场(12月19日)

* 更正：因译文有误，内文第七段改为“创兴银行及南洋商业银行”，非“重庆银行及南洋商业银行”

路透香港12月19日 - 中国航空综合企业海航集团(HNA Group)已经完成35亿港元(4.51亿美元)的贷款筹集，用于支持该公司在香港的首次购地行动，为一年来红红火火的并购市场划下句点。

这笔贷款用于支持海航集团88.4亿港元竞得香港九龙启德一幅面积为11,262平方米的住宅建设地块。更重要的是，此交易帮助海航集团涉足香港贷款市场。海航集团是中国并购业务最活跃的综合企业之一。

根据路透资料，海航集团今年迄今已宣布总规模约200亿美元的海外并购交易。汤森路透基点数据显示，该公司为此已签订170.5亿美元的贷款合约。

这些贷款的参贷行主要是中资银行。海航集团在11月底签订了两份总额为42.7亿美元的贷款，为60亿美元收购美国电子产品分销商Ingram Micro Inc提供融资支持。

中国农业银行纽约分行和中国银行各承贷15亿美元，中国邮政储蓄银行承贷7亿美元，因此留给其他银行的份额已所剩不多。

一家大型中资银行的官员表示，该行与海航集团签订了多份双边贷款协议，对海航集团的曝险几乎已经触及上限；他并称，该行对海航集团最近展开并购的速度和目前的高杠杆也感到担心。

然而香港银行业者对海航集团的曝险不若内地同业高。东亚银行为这笔35亿港元一年期到期一次性偿还贷款的独家牵头行兼簿记行，创兴银行及南洋商业银行则以牵头行身份参与。

海航集团成立于1993年，旗下最知名的企业为海南航空，集团资产规模超过1,000亿美元。海航集团将不动产列为核心业务之一，但在上月之前在香港并未拥有任何土地。在群雄争锋的中国房地产市场中，海航的地产投资组合称不上是大户，相关业务营收还排不上前100强。

海航集团积极抢标旧香港机场所在地启德的土地，并胜过规模更大历史更久的竞争对手。

海航集团胜过其他19家竞标业者，包括香港本地地产业龙头长江实业地产、恒基兆业、新世界发展、以及新鸿基地产等，还有中国规模更大的竞争对手如万科及恒大集团等。