路透基点：澳科控股回归联贷市场，筹集16亿港元三年期贷款--TRLPC

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港12月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，卷烟包装原材料制造商澳科控股有限公司回归联贷市场，寻求16亿港元等值(2.06亿美元等值)三年期到期一次性偿还贷款。两年多前该公司曾筹集26亿港元分期偿还贷款。
据消息人士称，牵头行兼簿记行澳新银行(澳盛银行/ANZ)已经邀请少量银行参与高级联贷。
这笔贷款对半分为港元贷款和离岸人民币贷款两部分。港元贷款还分为3.5亿港元定期贷款和4.5亿港元循环贷款，人民币部分为定期贷款。
港元贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点。人民币贷款固定利率为5%。港元贷款的综合收益在150-200个基点之间。
贷款资金将用于为2014年10月筹集的26亿港元贷款提供再融资。澳新银行亦为2014年贷款的牵头行兼簿记行。当时这笔贷款的最高综合收益为270个基点，利率为Hibor加码235个基点。(完)
(编译 杜明霞；审校 刘秀红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。