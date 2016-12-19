路透基点：澳科控股回归联贷市场，筹集16亿港元三年期贷款--TRLPC

路透香港12月19日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，卷烟包装原材料制造商澳科控股有限公司回归联贷市场，寻求16亿港元等值(2.06亿美元等值)三年期到期一次性偿还贷款。两年多前该公司曾筹集26亿港元分期偿还贷款。

据消息人士称，牵头行兼簿记行澳新银行(澳盛银行/ANZ)已经邀请少量银行参与高级联贷。

这笔贷款对半分为港元贷款和离岸人民币贷款两部分。港元贷款还分为3.5亿港元定期贷款和4.5亿港元循环贷款，人民币部分为定期贷款。

港元贷款利率为香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点。人民币贷款固定利率为5%。港元贷款的综合收益在150-200个基点之间。

贷款资金将用于为2014年10月筹集的26亿港元贷款提供再融资。澳新银行亦为2014年贷款的牵头行兼簿记行。当时这笔贷款的最高综合收益为270个基点，利率为Hibor加码235个基点。(完)